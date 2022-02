Gatti: "Entro luglio la rivisitazione dell'Imposta Generale sui Redditi"

Entro il mese il Segretario alle Finanze Marco Gatti porterà le linee di rivisitazione dell'Imposta Generale sui Redditi in commissione con l'obiettivo di arrivare all'approvazione del provvedimento al più tardi in luglio. Secondo le stime potrebbe aumentare il gettito di 16-20 milioni di euro, ma non intervenendo sulle aliquote, bensì su un riordino di deduzioni, detrazioni e agevolazioni e un recupero di base imponibile attualmente tassata fuori territorio. Gatti ha anche annunciato la definizione a breve dello statuto dell'IGRC, ovvero il cosiddetto “servicer”, strumento chiave per procedere con la cartolarizzazione degli Npl che gravano sui bilanci delle banche. Lo Stato, ha precisato, dovrà mantenere, in ogni caso, un ruolo decisionale.

Il Segretario alla Giustizia Massimo Andrea Ugolini ha poi illustrato i 'fondamentali' degli ultimi due pdl del pacchetto giustizia, approvati in settimana dalla prima Commissione consiliare permanente, su astensione e ricusazione dei magistrati e procedura penale. Quest'ultimo introduce novità rilevanti nel processo, come il patteggiamento, e aumenta a tre, dagli attuali due, i gradi di giudizio. Aspetto che ha suscitato le critiche delle opposizioni che paventano un colpo di spugna sul processo Monto Mazzini: “Mi dispiace molto – commenta Ugolini - che venga data questa lettura perché quando si mettono in piedi riforme di questo tipo si intende innalzare lo stato di diritto e non si va a ragionare sui procedimenti che in un determinato momento sono all'attenzione dell'autorità giudiziaria. Quasi tutte le forze politiche avevano manifestato la necessità di introdurre un terzo grado di giudizio, che in questo caso è di mera legittimità”.

Ugolini punta all'approvazione in Consiglio prima possibile, anche in vista della visita del Greco, l'organismo anti-corruzione del Consiglio d'Europa. Sulla sicurezza il Segretario alla Giustizia ha innanzitutto espresso la vicinanza del Governo a chi recentemente ha subito un'aggressione in casa e ha fatto sapere che si stanno valutando interventi, per aumentare il presidio del territorio, come l'installazione di nuove telecamere e – alla luce del bando già emesso - ulteriore organico alle forze dell'ordine.

Nel video l'intervista al segretario di Stato alla giustizia, Massimo Andrea Ugolini