Gatti: "Titoli di Debito Pubblico strada da perseguire ma non a qualunque condizione"

“L'emissione di Titoli di Debito Pubblico è la strada che San Marino deve perseguire con decisione ma non a qualunque condizione”, afferma il Segretario alle Finanze che ieri ha riferito a porte chiuse sulle modalità di finanziamento da attivare entro fine anno per rispondere alle esigenze di liquidità del paese, parlando non solo di Titoli di Stato ma anche di altre ipotesi dato che, come ha più volte ribadito, si stanno portando avanti diverse linee di intervento per sostenere bilancio ed economia.





Marco Gatti definisce il dibattito in Commissione Finanze “costruttivo”, su un tema tanto vitale quanto delicato, da affrontare in seduta segreta fino a quando il percorso non sarà concluso. Nel frattempo il Governo è anche al lavoro sul bilancio di previsione che verrà depositato venerdì. Domani è previsto il confronto con sindacato e categorie su ipotesi di intervento che vanno dalla riduzione dei costi all'incremento delle entrate favorendo l'arrivo di nuovi contribuenti, pensionati e non. Si vogliono creare le condizioni per un rilancio dell'economia e al momento non si parla di nuove tasse, giudicate da Gatti un controsenso in un momento di difficoltà per imprese e famiglie, con il Segretario al Lavoro che proprio ieri in Commissione Finanze segnalava dati preoccupanti nella sua relazione sull'andamento dell'occupazione. Numeri che erano stati già portati in Congresso. Continuerà – dice Teodoro Lonfernini – a condividerli con gli altri attori istituzionali, metodo apprezzato dai commissari.

Approvato poi il progetto di legge in materia di omologazione di veicoli e parti di veicoli a San Marino. Si istituisce l'Autorità per l'omologazione che prima, in maniera provvisoria, era attribuita all'Autorità per l'aviazione civile. Il business sarà quello di offrire, ad aziende e clienti, un servizio di omologazione di veicoli e parte di essi efficiente ed efficace, con risposte veloci e nel rispetto delle regole internazionali, con potenziali ricadute su bilancio ed occupazione. L'obiettivo è far diventare San Marino un volano per la nascita di nuove iniziative economiche nel settore dell'automotiv.