Ginevra: la Reggenza incontra l'Alto Commissario Türk e sprona le future generazioni

L’impegno della Repubblica di San Marino nella difesa dei diritti umani guardando alla sensibilizzazione dei giovani. I Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina prendono la parola in assemblea, nella sede europea delle Nazioni Unite, a celebrazione del 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

“Pilastro di società basate sullo stato di diritto, sulla democrazia e sulla pace – hanno detto – e anche San Marino si è posta l’obiettivo di avviare diverse iniziative istituzionali e formative in territorio che abbiano al centro le future generazioni, affinché queste possano prendere conoscenza diretta di questo fondamentale documento internazionale che è indissolubilmente legato all’identità giuridica, sociale e culturale dei sammarinesi”.

“Nell’ambito di tali iniziative programmate, anche alla luce del recente contesto geopolitico in cui stiamo vivendo e dal continuo riemergere di conflitti e tensioni, San Marino – aggiungono i Capi di Stato - volge il suo sguardo ai giovani, perché questi possano prendere coscienza e rispettare i diritti inalienabili e irrinunciabili, diventando, a loro volta, portatori e protettori dei diritti umani, della democrazia e della pace”.

Campagna di sensibilizzazione particolarmente apprezzata dall’Alto Commissario per i Diritti Umani, Volker Türk incontrato dalla Reggenza nel corso di un bilaterale antecedente il Loro intervento in assemblea. Nell'occasione Le Loro Eccellenze hanno anche riportato all'Alto Commissario il messaggio degli alunni delle scuole sammarinesi connesso alle fondamenta universali del “diritto al gioco”, come pilastro imprescindibile di libertà.

Messo in luce dai Capi di Stato sammarinesi anche il fondamentale collegamento tra la Dichiarazione dei Diritti sammarinese e la Dichiarazione Universale, sottolineando il prevalere delle norme di diritto internazionale in materia di diritti umani sulle norme nazionali. Peculiarità costituzionale che Türk non ha mancato di elogiare.