Giovagnoli premiato a Strasburgo

A Strasburgo a Gerardo Giovagnoli è stata consegna l'onorificenza di Membro Associato del Consiglio d'Europa per avere servito l'assemblea parlamentare come vicepresidente dal 2014 al 2016 e per avere spesso, in quei due anni, ricoperto il ruolo di presidente.

Nello stesso giorno a San Marino è stata inaugurata un'opera dedicato al dialogo, nell'occasione del 70° del Consiglio d'Europa. “Ho dedicato questo premio- ha detto Giovagnoli- al compianto Ambasciatore sammarinese al Consiglio d'Europa Guido Bellatti Ceccoli. Fu proprio lui ad avere l'idea di identificare come tema quello del dialogo interculturale per il semestre di Presidenza del Consiglio d'Europa di San Marino.