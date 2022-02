Giovani DC spronano la politica sull'Accordo con Bruxelles. Da Bugli l'appello a riforme veloci e in chiave europea

I Giovani Democratico Cristiani tornano a pungolare Governo e politica. Chiedono uno scatto in avanti e maggior capacità di visione, facendo proprie le parole del Presidente italiano Sergio Mattarella, che nel discorso di insediamento ha posto l'accento sulla necessità di “costruire il Paese”. Sempre molto attivi in ambito internazionale, spingono sull'accordo di Associazione con l'Unione Europea, definita “pietra fondante di qualsiasi percorso di riforma” e obiettivo al quale dare urgentemente concretezza.









“Noi e il Pdcs abbiamo ben chiara l'importanza dell'Unione Europea, così come ribadito anche da industriali, associazioni di categoria e sindacati”- afferma il Presidente Lorenzo Bugli. “Deve essere ben chiaro anche agli alleati di Governo e a tutte le forze politiche del Consiglio Grande e Generale. Portare il paese ad una vera trasformazione deve essere un sentimento comune”. C'è chi rema contro? Bugli si augura di no: “Penso che ci siano persone che hanno a cuore San Marino ma nell'averlo a cuore non dobbiamo tenerlo chiuso, occorre uscire da questa situazione ibrida che non sta portando a nulla. Lo abbiamo visto in particolar modo con la pandemia”.

I Giovani del PDCS, invocano dignità, che si traduce in una visione chiara della direzione da prendere, e nel saper ascoltare le esigenze dei cittadini. “Avere una visione significa aver ben chiaro cosa si vuole fare, comunicarlo alla gente. Darle dignità significa coinvolgere le persone in questa visione, prendere spunto dalle parole di tutti per portare avanti insieme quello che è il progetto di sviluppo di paese”.

Riguardo alle riforme: “Più volte – afferma Bugli - sono state comunicate delle date. Le riforme devono essere portate a casa nel minor tempo possibile e riviste in chiave europea per non perdere ulteriore tempo. Va fatto con il coinvolgimento di tutti. E' proprio lì che sta la parola dignità”. Rispondendo sullo stato di salute della maggioranza, “Se è una maggioranza che vuole portare avanti gli obiettivi è buono. Se c'è qualcuno che lavora per se stesso, questo non so dirlo”.

Nel video l'intervista al presidente GDC, Lorenzo Bugli