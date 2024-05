Gli appuntamenti elettorali del 27 maggio

Gli appuntamenti di oggi, 27 maggio, in vista della tornata elettorale dell'9 giugno 2024, come comunicato dalle liste:



- Il Movimento Rete, alle 18:00 a Domagnano, organizza una "passeggiata lungo la vecchia ferrovia";



- Il Psd, alle 18:00, organizza un aperitivo (Tiky Truck) al Parco Ausa per parlare del programma elettorale;



- Libera, alle 19:30, invita la cittadinanza al "Bar Casarossa" di Murata



- Il Pdcs, alle 20:45, incontra la cittadinanza alla sala Montelupo di Domagnano sul tema "San Marino: hub di investimenti";



- Demos, alle 20:45, parla di "Scuola e istruzione" al Centro sociale di Dogana;



- Il confronto elettorale istituzionale si tiene, alle 21:00, alla sala Centro Gualdo di Gualdicciolo (Acquaviva)