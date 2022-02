Governo: "Fattore tempo fondamentale per stare al passo con gli altri Paesi"

Sentiamo Federico Pedini Amati e Fabio Righi

Si parte dal bilancio delle recenti celebrazioni del National Day all'Expo di Dubai: in evidenza il grande lavoro di squadra che ha reso possibile un “avvenimento di altissimo profilo” - commenta Federico Pedini Amati, che ringrazia e sposta adesso l'attenzione su “Una voce per San Marino”, il contest da cui uscirà il rappresentante del Titano allo Eurovision Song Contest di Torino. Lasciano tuttavia l'amaro in bocca le polemiche sollevate su un progetto – sottolinea - che ha avuto importanti ricadute sia in termini di presenze in territorio che di visibilità internazionale.

Un richiamo anche al tema dell'edilizia sociale: ci sono famiglie, anche numerose, che aspettano una risposta. L'appello lanciato al settore bancario per ora disatteso. E Pedini Amati bacchetta soprattutto Carisp.

Digitalizzazione, riorganizzazione delle norme in materia economica: nell'anno delle riforme, Fabio Righi esorta a puntare su interventi che permettano al Paese di giocarsela alla pari con altri.

Incoraggianti i dati economici con l'apertura di nuove attività, il settore ha retto il periodo emergenziale. Cresce l'appeal del sistema: diverse le manifestazioni di interesse da parte di player internazionali.

Covid: procedere per gradi. Il nuovo decreto in uscita "non allargherà di molto le maglie - riferisce il Governo - prevedendo solamente alcuni aggiustamenti sulle attuali restrizioni in vigore, ad esempio, nei centri commerciali e nei teatri". Misure che, fermo restando il buon andamento dei contagi e delle ospedalizzazioni, saranno ulteriormente alleggerite nei prossimi 10-15 giorni.

Nel video le interviste a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo e Fabio Righi, Segretario di Stato per l'Industria.