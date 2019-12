Governo: fitta agenda di incontri. Riunita la Direzione Dc, poi in serata il punto con Rete e Domani Motus Liberi

Gli incontri proseguono a ritmo serrato e così sarà almeno per i prossimi due o tre giorni, riferiscono fonti politiche. Incontri a guida Dc insieme a Domani in Movimento come alleata già certa, per arrivare a sciogliere le riserve su chi tra Libera o Noi per la Repubblica entrerà a far parte della compagine governativa. Resta confermata, ad oggi, l'esclusione di una delle due liste in chiave allargamento. Intanto in via delle Scalette è iniziata alle 18 la riunione della Direzione Dc. Poi in serata è previsto un nuovo confronto tra il partito, Rete e Domani Motus Liberi. In attesa dell'ufficializzazione, è ipotizzabile che il nuovo Esecutivo possa formarsi a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno, tendenzialmente nei primi giorni del 2020.