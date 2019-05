I Capitani Reggenti in Vaticano per l'udienza del Papa

Trasferta romana per i Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori, che si sono recati in Vaticano, in Sala Paolo VI, per prendere parte all'udienza del Papa per il centenario dell’Eparchia di Lungro. Una realtà di Chiesa istituita nel 1919 da Papa Benedetto XV. Proprio l'Eparchia ha rivolto l'invito ai Capi di Stato che, in prima fila, stanno assistendo all'evento. Presente anche il ministro albanese della diaspora, Pandeli Majko. Tra gli ospiti anche l'attrice Maria Grazia Cucinotta