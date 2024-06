I Capitani Reggenti, Rossi e Gasperoni, in visita negli 11 seggi elettorali

Hanno votato in mattinata i Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, nei rispettivi Castelli di residenza, per poi recarsi in visita in tutti i seggi del territorio, accompagnati dal Segretario agli Interni, Gian Nicola Berti