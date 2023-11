Il Bilancio di Previsione in prima lettura in Consiglio: al via una settimana politica importante per San Marino

Sarà una settimana politica intensa quella che si apre domani. A partire dalla seduta del Consiglio che vedrà arrivare in prima lettura la Manovra, il Bilancio Previsionale. Ma l'attenzione è rivolta soprattutto a martedì, quando si riunirà la Commissione Finanze per esprimersi sulla garanzia dello Stato sull'operazione di cartolarizzazione degli NPL. A stretto giro il Congresso dovrà emettere una delibera sulla Garanzia Pubblica. Il progetto, per essere finalizzato entro dicembre, richiede passaggi tecnici anche in Banca Centrale. Resta il nodo del numero legale. L'opposizione questa volta non intende garantirlo, quindi la maggioranza dovrà presentarsi al completo.