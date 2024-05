Il capo dell'Ufficio Elettorale replica al Segretario agli Interni

In replica alle dichiarazioni rilasciate ieri ad Rtv dal Segretario di Stato agli Interni Gian Nicola Berti, che la chiamavano direttamente in causa, il capo dell'ufficio elettorale Marialaura Marinozzi ha diramato un comunicato con cui ha inteso precisare alcune affermazioni ritenute inesatte. In primis sottolinea che l'Ufficio di Stato Civile riceve anche senza appuntamento ed è previsto un ampliamento degli orari, in vista delle elezioni, con apertura dalle 9 alle 19, tutti i giorni - compresi sabato e domenica - fino al 9 giugno quando resterà aperto dalle 7 alla chiusura dei seggi.

Precisa anche di aver segnalato, fin dal gennaio 2022, le possibili criticità derivanti dall'incremento dei cittadini, determinato dalle sanatorie del 2019 e 2021. Afferma, inoltre, che in epoche ormai remote, i residenti all'estero che si presentavano in Repubblica per il voto, senza il necessario documento sammarinese, erano numerosissimi e l'ufficio è sempre riuscito a far fronte a tali numeri.

