Il governo guarda al 2023: accordo UE, treno, autonomia energetica, digitalizzazione e nuovo polo museale fra gli obiettivi

In conferenza di stampa di fine anno il Congresso di Stato fa il punto sui lavori dell'anno passato e guarda agli obiettivi del 2023.

Il Segretario agli Affari Esteri Luca Beccari interviene sull'accordo di associazione con l'Unione Europea. C'è un'accelerazione forte sul negoziato, "il 2023 - anticipa - sarà l'anno della verità". L'impegno è concludere il negoziato entro l'anno. "Riceviamo - specifica - segnali positivi di apertura e comprensione delle criticità sammarinesi".

Il Segretario alle Finanze Marco Gatti interviene sull'indebitamento, spiegando che il bilancio dello stato è tornato in equilibrio con le scelte fatte. Assicura l'attenzione del governo nell'indebitarsi senza eccedere, con modalità diverse, per gestire in maniera ottimale il sistema. L'obiettivo è mantenere l'equilibrio dei conti. Dal 2020, anno del covid, il governo ha lavorato per contenere i costi e creare le condizioni per rilanciare l'economia.



Il Segretario agli Interni Elena Tonnini spiega che sul contratto del settore pubblico, il governo ha iniziato le trattative con le organizzazioni sindacali dal 21 dicembre, mentre nel 2023 si pone a chiudere la trattativa. Nella riforma della pubblica amministrazione punta a migliorare flessibilità e gestione del personale. Sulla sicurezza il governo ha fatto interventi di tipo strutturale. Sono stati aumentati gli organici nei tre corpi delle forze dell'ordine: la Polizia Civile ha 13 nuove reclute, 13 la Polizia Civile, 6 la Guardia di Rocca.









Parte dalle tariffe energetiche il Segretario al Lavoro Teodoro Lonfernini, spiegando che è stato avviato un percorso riformatore, che sarà concluso nei prossimi 6 mesi. Il governo è dovuto intervenire in maniera emergenziale sulla crisi e guarda ad avere maggiore autonomia energetica in futuro.



"Mancano strutture ricettive a San Marino, soprattutto di alto livello" spiega il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati, ricordando il bando sulle nuove strutture emesso di recente. "I dati del turismo sono buoni, - annuncia - il FMI ce l'ha riconosciuto". Ricorda i buoni risultati raggiunti con la partecipazione all'Expo, ricordando la scomparsa di Mauro Maiani. Rimarca l'importanza della ricostruzione del treno biancoazzuro, "è una di quelle strutture turistiche che farebbero fare un salto alla Repubblica di San Marino", ma il Titano "deve crederci per portarlo avanti".



Attrarre investitori sul territorio è la priorità per il Segretario all'Industria Fabio Righi, che lavora ad un riposizionamento della Repubblica sul piano internazionale. I numeri del settore economico sono in crescita rispetto al 2019 ed evidenziano lo sviluppo economico in atto. Buoni risultati riconosciuti anche dal FMI ma, spiega Righi, "bisogna lavorare ancora". Evidenzia come la digitalizzazione sarà fondamentale per il 2023. Evidenzia l'alta attrattività di San Marino per gli investitori, grazie alle dimensioni ridotte e la possibilità di creare norme corrispondenti alle esigenze.



Forte impegno sulla cultura per il Segretario Andrea Belluzzi, che annuncia il milione di euro superato di incassi dai musei e dalle mostre avviate. "San Marino - spiega - è pronto ad avere un nuovo polo museale". Nel 2023 inizierà la valutazione della sostenibilità del progetto. "Possiamo giocare sulla cultura una partita alla pari di altri paesi" annuncia. Sulla scuola ricorda il progetto "Erasmus Plus" partito nel 2022, che dal prossimo anno dovrà diventare operativo. Aperta una riflessione a tutti i livelli nel prossimo anno sull'istruzione.

Sulla giustizia per il Segretario Massimo Andrea Ugolini "è fondamentale che le riforme siano di carattere europeo". "Il tribunale - spiega - è impegnato in processi difficili e importanti e sta lavorando per raggiungere il numero più basso possibile di prescrizioni, per arrivare a un numero vicino allo 0". Fondamentale il rinnovamento tecnologico, con un'informatizzazione in programma per migliorare l'azione giudiziaria. Partiranno i lavori per adeguare la struttura carceraria agli standard degli organismi internazionali nei prossimi mesi.

Il Segretario al Territorio Stefano Canti rimarca l'importanza della conferenza UNECE a San Marino. "Grazie all'ONU abbiamo raggiunto la dichiarazione di San Marino per l'architettura sostenibile". Con l'ONU l'obiettivo è portare avanti altri progetti nel 2023. "Dotare il territorio sammarinese di un nuovo PRG - aggiunge - è un'urgenza". "Abbiamo dovuto aggiornare il documento - spiega - alla luce di progetti strategici per il territorio". "L'architetto Boeri - aggiunge - purtroppo non ha dato la sua disponibilità, ma non ci siamo fermati".



"Dopo il covid tutte le realtà sanitarie hanno avuto contraccolpi consistenti" spiega il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta. "L'obiettivo del governo - specifica - è trovare soluzioni per tenere in piedi una struttura indispensabile per la nostra realtà". La riforma previdenziale approvata porterà ad una riduzione delle perdite, mentre la struttura sanitaria andrà ridisegnata. "Ci sono grandissime difficoltà nel reperire medici e infermieri, - spiega - ma nessun bando è andato deserto". Rimarca l'importanza di trattare il tema della libera professione per portare professionisti italiani sul Titano. Interviene anche sui costi del robot chirurgico: "abbiamo speso 2 milioni e 200mila, poco più di quello che spendiamo in una tac". Lo strumento garantisce una miglior qualità delle cure ed è già diventato operativo con il compimento di operazioni importanti.









Ai membri dell'esecutivo viene chiesto di indicare almeno tre obiettivi per il prossimo anno.



Gatti guarda agli interventi sul debito, ma anche alla riforma IGR per una maggiore equità contributiva intervenendo sulle detrazioni. Fondamentale anche la cartolarizzazione degli NPR per dare nuove risorse alle banche.

Canti, oltre al nuovo PRG, guarda anche ad una riforma della legge sull'agricoltura, a 30 anni dalla prima. Punta anche al decreto incentivi sul risparmio energetico, per elevare l'autonomia del territorio sammarinese.

Belluzzi rimarca l'impegno sul nuovo polo museale, ma garantisce impegno anche sulla riforma dell'università, già portata avanti in prima lettura, per far crescere il polo sammarinese e renderlo protagonista della ricerca scientifica. Fondamentale anche garantire l'istruzione gratuita per i prossimi 20 anni, su cui "non occorreranno più soldi ma andranno spesi per garantire meglio il futuro alla luce del calo demografico e dei cambi nella scuola".

Tonnini torna sul rinnovo contratto pubblico impiego, su cui andrà rivista la struttura delle retribuzioni. Guarda anche alla riforma dell'ICEE, con una normativa attuativa per l'indicatore delle famiglie e garantire che gli aiuti vadano a chi ha bisogno. Guarda inoltre ad una riforma della pubblica amministrazione a tutto tondo.



Lonfernini mira a completare il percorso riformatore del mercato del lavoro, con una riforma degli ammortizzatori sociali. Altro obiettivo è portare avanti l'ammodernamento dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici che, assicura, rimarrà pubblica. Verrà portata avanti anche la legge sull'informazione e sull'editoria, su cui è già stato depositato il primo blocco e si prevedono mesi di lavoro in vista per il secondo. Verrà inoltre aggiornata la legge sugli sport e sugli esport.

Ugolini guarda all'informatizzazione dell'attività giudiziaria, attraverso il processo telematico. Prevede inoltre un intervento sul rito amministrativo, su cui è stato creato un gruppo di lavoro. Rimarca inoltre l'importanza di una legge sulle disposizioni in materia di durata ragionevole del processo ed equa riparazione, in linea con gli standard della CEDU.









"Treno, treno, treno" rimarca Pedini Amati, augurandosi che maggioranza e governo diano il via per tracciare prima parte di ferrovia da città a Borgo. Guarda inoltre a cercare investitori per creare nuove strutture alberghiere, oltre a rivedere la normativa sugli eventi per renderli meno dispendiosi e efficienti. Come obiettivo personale punta inoltre a "fare più il babbo".



Righi punta al riordino del dipartimento economia, nella riorganizzazione degli uffici e nel settore controlli. Fondamentale la digitalizzazione, dopo il memorandum firmato con Amazon, garantendo comunque il rispetto della sovranità dello stato, che renderà facile fare nuova economia con un hub tecnologico. Guarda anche ad una nuova norma sulle attività economiche per semplificare e rendere competitivo il sistema, per aumentare i numeri.



Ciavatta guarda alla norma sulla libera professione, per aumentare casistica, attività e introiti per ISS, assieme a nuovi decreti sulla disabilità. Sui centri sanitari "non vogliamo negare che ci sia un problema", sono in corso incontri e la Segreteria vuole garantire "una risposta chiara e veloce per le necessità di salute". Importante anche la riforma di FONDISS in collaborazione con Gatti per mettere in sicurezza la possibilità di avere una pensione dei cittadini che si ritireranno dal lavoro fra 20-30 anni.



L'accordo di associazione con l'UE rimane il tema principale per Beccari, ma guarda anche al completamento della riforma sul corpo diplomatico e consolare, che deve arrivare in consiglio per approvazione definitiva. Guarda anche ad un rilancio delle telecomunicazioni nel 2023. "Il progetto della fibra si sta completando - spiega - e porterà San Marino ad essere fra i primi paesi ad essere cablato al 100% da fibra ottica".

