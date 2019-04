“Il governo mistifica il Report di Fitch”

Dal Partito Socialista "preoccupazione" per l'analisi dell'agenzia Fitch che per il Titano ha confermato il rating a BBB- con outlook negativo. Questo conferma, per il Ps, la grave crisi economica che "continua a pesare come un macigno". Secondo i socialisti, Fitch rileva la "totale inadeguatezza del Governo". La conferma del rating ieri era stata giudicata positivamente dall'esecutivo che parla di un "Paese che riparte". Per il Partito Socialista si tratta, invece, di una "distorsione" della realtà.