Il Movimento Ideali Socialisti formalizza la sua costituzione con una serata pubblica di adesione a un Movimento, si legge nell'invito, "che esalti i valori della sinistra e per contribuire attivamente alla rinascita del Paese". Tra i primi fondatori l'ex consigliere socialista Rossano Fabbri insieme a Stefano Bizzocchi. Al “Mis” aderiscono anche molti degli 80 iscritti e simpatizzanti che firmarono un documento critico verso la dirigenza del Ps nel febbraio 2017. La nascita del movimento, ribadiscono i fondatori, è finalizzata a riaggregare le forze socialiste, riformiste e progressiste in un percorso comune per portare il paese fuori da questa crisi economica e finanziaria. Il prossimo passo sarà quello di dare vita ad un "tavolo progressista-riformista” in cui le forze di estrazione socialista si riconoscono e da qui ripartire per riunificare un'opposizione e dare un segno concreto di quelli che possono essere i propositi per il futuro di San Marino.