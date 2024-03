"Il nodo è politico" sulla vicenda di San Marino RTV: Libera, Ps e Psd chiedono strategia al Governo

l'intervista ad Augusto Casali e Matteo Rossi

“La questione è diventata politica, occorre che il governo intervenga e di concerto con quello italiano ed indichi ai soci la strada che devono seguire”. È un' analisi a più voci, quella di Libera, Psd e Ps, che nel riepilogare le fasi della “tempesta perfetta” dalla mancata approvazione del CDA della proposta di bilancio alle dimissioni del direttore Andrea Vianello, riporta la vicenda nell'alveo di un accordo bilaterale. Nel ribadire il ruolo strategico della televisione, i partiti che hanno ricostruito il progetto di aggregazione riformista, ritengono prioritario accertare le motivazioni che hanno portato al disavanzo di 1 milione 950 mila euro, puntano il dito sulle strade opposte prese dal membro del Cda indicato da Rete, che ha avvallato la richiesta di un piano di ristrutturazione pesante, e quella del direttore Vianello che ha preferito dimettersi pur di evitare di tagliare il personale.

Concordi nell'affermare quanto serva invece un intervento costruttivo ad una realtà già scesa in pochi anni da 81 dipendenti a 66, propongono un piano quinquennale di ristrutturazione e sviluppo e nell'immediato uno graduale di riduzione delle spese.

“Serve una visione strategica da parte della politica - ribadiscono -, mentre i Segretari di Stato Beccari e Lonfernini sono sembrati pesci fuor d'acqua". Il nostro schieramento sarà pungolo per salvare il salvabile “non con i tagli, ma con strategia”.

Non si sottraggono a margine all'analisi di questa fase preelettorale, con una premessa: del nostro progetto parliamo noi, non ci facciamo raccontare né da Rete che afferma che i giochi siano già fatti, né da Alleanza Riformista “che verbalizza unilateralmente incontri naturali in una fase così critica”.

Nel video l'intervista ad Augusto Casali, Partito Socialista e Matteo Rossi, PSD che risponde al comunicato di AR