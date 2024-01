Il SdS Beccari sull'Accordo UE: "Serate informative per rispondere alle domande dei cittadini"

“Un altro segno di unità dell'aula su un tema assolutamente importante, che va in continuità con altri momenti di confronto che abbiamo avuto in Consiglio”. Soddisfatto il Segretario di Stato Luca Beccari, dopo l'approvazione, senza alcun voto contrario, di un ordine del giorno sull'Accordo di Associazione. Un ulteriore tassello verso la firma che potrebbe arrivare tra la fine di febbraio e il mese di marzo: “Al momento, stiamo quello che aveva detto il vicepresidente Šefčovič a Bruxelles, un mesetto fa. Aspettiamo degli aggiornamenti, poi vedremo se effettivamente sarà possibile firmare entro breve o se dovremo immaginare strade diverse”.

Intanto, con l'odg approvato in Consiglio, poste le basi per un documento sugli indirizzi da seguire in questa fase ma anche dopo: “Perché non cogliere l'opportunità di impostare già le linee guida di un lavoro che dalla prossima legislatura potrà seguire questo filone?”. Il documento approvato impegna anche ad una fase informativa della popolazione sui contenuti dell'accordo: “Adesso cercheremo di condividere documenti che renderemo disponibili on line. E poi sto pensando di organizzare una sessione di serate informative rivolte alla cittadinanza: una sorta di 'question time'. Piuttosto che fare una spiegazione di ore sul tema del negoziato, cercheremo di rispondere alle domande dei cittadini, con un approccio dinamico, su dubbi, aspettative, curiosità”.