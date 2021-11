Il Segretario Belluzzi: "Pieno sostegno di San Marino al ruolo dell'Unesco"

Prosegue a Parigi la missione del Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura, Andrea Belluzzi alla 41° Conferenza Generale dell’UNESCO. Questa mattina l'intervento durante il dibattito di politica generale. Belluzzi ha riconfermato il pieno sostegno del Titano al ruolo dell’UNESCO nella promozione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile tesi in particolare ad una Istruzione di Qualità. “La Repubblica di San Marino - ha detto - sostiene con forza il multilateralismo ed è da sempre attenta al tema del dialogo interculturale”, ritenendo “che l’educazione abbia un ruolo fondamentale nella protezione dei diritti umani e nella lotta agli estremismi violenti”.









Confermato anche l'impegno a portare avanti nei prossimi mesi la ratifica di importanti convenzioni dell’UNESCO ovvero la Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale e la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, così come la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, “tutte allo studio dei tecnici per la prossima ratifica parlamentare” - ha concluso Belluzzi.

Nel pomeriggio, prima del rientro a San Marino, previsto un incontro bilaterale con il Vice Ministro per gli Affari Esteri dell’Azerbaijan, Elnur Mammadov.