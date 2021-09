Il SI di Rete all'IVG, Spagni Reffi: “Siamo da sempre per la tutela dei diritti civili”

Rete invita all'ascolto per ribadire il suo pieno SI al referendum sull'Interruzione volontaria di gravidanza e lo fa schierando tre consiglieri: il capogruppo Alberto Spagni Reffi, Daniela Giannoni e Giovanni Zonzini. “Siamo un movimento da sempre a sostegno del principio di libertà personale, a difesa dell'autodeterminazione della persona all'interno della società, per la tutela dei diritti civili – dice proprio il capogruppo Spagni Reffi – e riteniamo che lo stato debba tutelare diritti e non proibirli, legalizzando dell'aborto”.

Con Giovanni Zonzini affrontata una disamina anche storica del binomio laicità/confessionalità, guardando a San Marino: una Repubblica che porta il nome di un Santo e che anche per la vicinanza con l'Italia ha sicuramente una matrice culturale di derivazione cattolica, ma chiamando al rispetto del principio di laicità dello Stato. La visione politica di Rete sull'IVG esplicitata da Daniela Giannoni, tenendo sullo sfondo il progetto di legge per la “Tutela e promozione della salute sessuale e riproduttiva della popolazione sammarinese” recentemente portato in Aula proprio da Rete. Un testo che si propone di recepire il quesito referendario dell'IVG, proprio andando ad inquadrare l'aborto in un quadro normativo più ampio, che guarda alla prevenzione, all'assistenza sanitaria, al sostegno anche economico alla genitorialità.