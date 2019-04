In Congresso il progetto per lo sviluppo della Smac

Riunito nel pomeriggio il Congresso di Stato, il primo presieduto dai Capi di Stato appena insediati, Nicola Selva e Michele Muratori. All'attenzione dell'esecutivo, tra le comunicazioni e le delibere, l'elaborazione da parte della Segreteria alle Finanze del progetto per lo sviluppo della San Marino Card, insieme al piano operativo per l'assegnazione del servizio – sinora in seno al Dipartimento Finanze – a Poste Spa, in sinergia con San Marino Innovation.