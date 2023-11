In Consiglio arriva il Bilancio di Previsione

Arriva in prima lettura il Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2024 e Bilanci Pluriennali 2024/2026. In Ufficio di Presidenza l'opposizione invita ad abbandonare il muro contro muro, sollecitando una sintesi sul progetto di cartolarizzazione, il cui Decreto è stato inserito all'ordine del giorno del Consiglio, fissato da lunedì 27 novembre a venerdì primo dicembre.

Martedì mattina la Commissione Finanze potrebbe riunirsi per esprimersi sull'operazione NPL, che per essere finalizzata entro metà del prossimo mese richiede passaggi tecnici anche in Congresso e Banca Centrale. E proprio su Bcsm l'Aula punterà i riflettori, con le sostituzioni in seno al Direttivo e la presa d’atto della relazione consuntiva su attività svolta e andamento del sistema finanziario nel 2022. L'Ufficio di Presidenza ha inoltre inserito nel comma la modifica dell'articolo 10 dello Statuto.

In agenda anche altre 6 prime letture, la maggior parte rimaste inevase nelle precedenti sedute. Arrivano anche due PdL di iniziativa popolare, uno dei quali per la fruizione pubblica dell'area Ex Tiro a Volo. In seconda lettura – invece - la “Legge quadro in materia di Società benefit”.

All'ordine del giorno anche due dibattiti: per l’istituzione di una Commissione Speciale sulle Riforme Istituzionali e in occasione del 75° Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

Fra i 12 Decreti da ratificare troviamo, oltre agli Npl, quello sugli impianti di cogenerazione in ambito industriale; la Disciplina dei marchi “Made in San Marino” e l'assetto istituzionale e organizzativo dell'Università, con il gradimento alla nomina del Rettore Petrocelli.

Sembrava non sarebbe stato inserito, come invece richiesto da Nicola Renzi, il comma specifico sulla Scuola, tanto che Rf - in una nota - aveva sollecitato la questione. Ma nell'ordine del giorno dei lavori il dibattito sull'attuale situazione del sistema scolastico sammarinese ci sarà.