L'appello di RF: "Un atto vero di accoglienza verso i profughi ucraini"

Ripudio unanime della guerra russo – ucraina e necessità di una risposta unitaria. Parte da qui la riflessione di Nicola Renzi: “su un tema così rilevante come questo non c'è posto per le linee politiche, le divisioni. Verrà più avanti il tempo delle analisi, ora però solo ferma condanna verso questo conflitto e chi l'ha scatenato”. Rf dà pieno appoggio all'azione della Segreteria Esteri e richiama al contempo l'importanza di un atto vero di accoglienza di chi scappa dalla guerra, “questa – viene sottolineato - la prima via da percorrere”. “Qua non si tratta di mettere delle bandierine ma condividere idee, - osserva il Capogruppo - pertanto abbiamo chiesto che questo impegno venga recepito nell'ordine del giorno che voteremo in questo Consiglio. Il Governo assicura di valutare, speriamo che qualcosa di concreto si veda da subito”.

Altri toni, meno accondiscendenti verso il Governo, il partito li riserva al caso La Serenissima e "sul clima pesante e ossessivo che si sta respirando da tempo". “Indagare persone in questo Paese – osserva ancora Renzi - per avere inviato lettere contenenti il loro pensiero su una o più testate giornalistiche è assolutamente inaccettabile. Sconcertante inoltre che nel dibattito in Aula il Segretario Ciavatta, da cui sarebbe partito tutto, abbia cercato di dire che non si trattava di un esposto: ma quello è – evidenzia Renzi - nel momento in cui si raccontano fatti alla magistratura”.









Andrea Zafferani si concentra invece sulla Giustizia, ribadendo come “il riformismo della maggioranza si sia espresso finora solo su questo tema”. “Inopportuna – sostiene - la presenza nel nuovo Consiglio Giudiziario di avvocati in attività per possibili conflitti di interesse. Altrettanto inopportuno che vi siedano avvocati difensori. negli ultimi due anni. di giudici in servizio. Stessa inopportunità che torna per Rf anche sulla nomina dei due nuovi uditori per il Tribunale, di cui uno congiunto di un consigliere di maggioranza di professione avvocato. “Tutte questioni, compresa l'incompatibilità e il buon senso, che la maggioranza non si pone” - critica Zafferani. Che cambia in parte registro sulla Legge di riforma del codice di procedura penale, “forse – dice - la più positiva degli ultimi due anni”, introducendo passaggi molto attesi come il patteggiamento. Ma c'è un ma: “Il problema – sostiene - è sul terzo grado di giudizio che dà una forma di tutela in più ai condannati. Senza tuttavia prevedere una norma transitoria che applicasse la nuova legge solo ai nuovi procedimenti. Questo presume il rischio di colpo di spugna sul Conto Mazzini – fa notare - ci siamo tuttavia battuti affinché durante la terza istanza non si arrivi a prescrizione. Contenti che questo rischio sia di molto ridotto, ma non completamente evitato e questo – conclude - non ci soddisfa”.

Da Miriam Farinelli il punto sulle serate dibattito organizzate da RF su Facebook: "un lavoro culturale" - dice - su cui il partito sta concentrando i suoi sforzi. Due gli appuntamenti già organizzati: il primo sulla scuola, con particolare riferimento a trasferimento del plesso di Città a Murata; seconda serata su nuove povertà e diseguaglianze sociali, tema che ha suscitato il vivo interesse dei partecipanti. RF invita ora alla terza serata in programma il 9 marzo ore 21 sulla pagina Facebook di Repubblica Futura. Focus sull'imprenditoria: "ospiti - ha anticipato - imprenditori che illustreranno criticità, necessità e spunti per uscire dalle difficoltà di oggi".