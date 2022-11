La Grecia sostiene San Marino nella conclusione dell'Accordo Ue

A San Marino la visita ufficiale del Ministro per l'Immigrazione e l'Asilo della Repubblica Ellenica Notis Mitarachi

L'arrivo del Ministro greco Notis Mitarachi, in elicottero, poco dopo le 12,15 all'aviosuperfice di Torraccia. Ad accoglierlo l'Ambasciatore di San Marino in Grecia Corrado Carattoni e il direttore del cerimoniale diplomatico Silvia Berti.

Accompagnato dall'Ambasciatore di Grecia a San Marino Eleni Sourani, Notis Mitarachi, Ministro per l'Immigrazione e l'Asilo, ha raggiunto nel primo pomeriggio Palazzo Begni dove è stato ricevuto dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari. Nell'incontro tra i due il punto sullo stato dei rapporti bilaterali che risalgono al 1979, mentre dal 1999 c'è stata l'elevazione a livello diplomatico. “Abbiamo parlato della collaborazione multilaterale e – dichiara Mitarachi – siamo contenti di sostenere San Marino per quel che riguarda la conclusione dell'accordo di associazione con l'Unione Europea e siamo grati a San Marino per il sostegno alle nostre candidature negli organismi internazionali. Abbiamo anche parlato della crescente crisi migratoria. Ieri ho avuto il piacere di parlarne con il Ministro italiano e abbiamo concordato sulla necessità di sviluppare una politica comune. Ho inoltre ringraziato San Marino per l'accoglienza dei rifugiati ucraini”.

“Un ulteriore incontro istituzionale che – dichiara Beccari – ci permette di esplorare ambiti di collaborazione tra le nostre due realtà. Dunque il tema dei migranti, che include quello dei rifugiati ucraini, la cooperazione per garantire la sicurezza e sfide comuni come quelle legate all'energia e alle materie prime”. All'incontro politico è seguito il reciproco conferimento di alte onorificenze. A Notis Mitarachi la Gran Croce dell’Ordine Equestre di Sant’Agata e al Segretario di Stato Beccari la “Ministerial Commendation Medal A’ Class”. La visita ufficiale del ministro greco si è conclusa a Palazzo Pubblico con l'udienza dei Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta. “I nostri paesi sono accomunati da un'antica amicizia che – hanno detto i Capi di Stato – lega non solo i nostri Governi, ma anche i nostri popoli, nella condivisione della democrazia che, proprio dalla Grecia, trova gloriosa origine”.