La Reggenza in visita a Chiesanuova: attenzione su ambulatorio, scuola e verde pubblico

Proseguono gli incontri della Reggenza con le Giunte di Castello. Nel tardo pomeriggio di ieri, i Capi di Stato Oscar Mina e Paolo Rondelli, accompagnati dal segretario con delega alle Giunte Elena Tonnini, hanno fatto visita a Chiesanuova, accolti dal capitano di Castello Marino Rosti. Fra gli obiettivi, la valorizzazione delle istituzioni. Diversi i punti toccati, a partire dalla difficoltà delle amministrazioni a comunicare problemi e richieste agli organismi preposti. Su questo punto la segreteria Interni si fa garante per tutelare le Giunte, in modo che non sia necessario dover ricorrere a telefonate personali ad amici e conoscenti. La Giunta ha poi elencato una serie di difficoltà: dall'ambulatorio medico aperto mezza giornata a settimana, alla mancanza di cura del verde pubblico. Infine la preoccupazione per il venire meno dei servizi nel Castello. Alta l'attenzione sulla scuola elementare, la cui chiusura – è il pensiero dell'amministrazione locale – farebbe del Paese “un dormitorio”, rendendolo meno attrattivo per le giovani coppie.