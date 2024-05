”La scuola sia considerata miglior investimento" Demos venerdì presenta i candidati

Nel servizio Vanessa Muratori

I 18 candidati, 9 uomini e 9 donne, tra i 33 ed i 72 anni, saranno presentati venerdì sera, nel corso di una serata informale, non a caso all'ex Tiro a Volo. Una scelta che riafferma l'importanza per Demos della tutela ambientale, evidente anche dal simbolo che per la prima volta comparirà sulle schede elettorali sammarinesi, ma anche quella di rivendicare la 'rottura' con una determinata politica. Insanabile la distanza con la Dc, per impostazione e metodo, non si preclude invece un confronto su temi e programmi che - dai diritti sociali alla settimana corta alla centralità della medicina di base - trova convergenza con Libera e tutta un'area progressista con la quale il dialogo potrebbe avviarsi. Ma dopo.

Al momento la corsa è in solitaria, la sfida è superare la soglia di sbarramento, la volontà è di riuscire a confrontarsi – grazie all'incontro con le persone- sui temi forti del programma. Lunedì 3 giugno uno dei motivi fondamentali dell'impegno politico di Demos, la serata sulla salute pubblica, intesa anche come scelta politica. Questa sera invece confronto tra candidati, insegnati e genitori su scuola e istruzione: accorpamenti, laicità, precariato nel sostegno, aiuto economico per i centri estivi. Appuntamento alle 20.45 al centro sociale di Dogana "La scuola sia considerata miglior investimento, non centro di costo".

Nel video l'intervista a Vanessa Muratori, Demos