Libera: “La legislatura è finita: governo se ne renda conto”

Torna a certificare il fallimento dell'esecutivo partendo da un forte rilievo al metodo: ricorda come proprio Libera mise fine alla passata legislatura per aprire una fase di condivisione, attraverso il tavolo istituzionale, “attenti – dice - al bene del Paese più che alle poltrone”. Poi l'analisi dell'esistente: sul fronte interno, segnala litigiosità ed escalation di contrasti in seno alla maggioranza; sul fronte delle scelte, denuncia “aumenti di gas, luce e acqua; crisi del settore sanitario; debito crescente e mancanza di qualsiasi proposta riformista”. “Mentre il governo perde autorevolezza – conclude Libera – nel Paese è ormai consumata la fiducia”.