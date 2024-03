Libera: necessaria una risposta urgente della politica sul problema della denatalità. “Più diritti ai genitori”

Libera sollecita concretezza sulle politiche della famiglia; il bonus straordinario per la prima infanzia – si legge in un comunicato - “è sembrato più uno spot elettorale che un intervento strutturale”. In evidenza il tema della denatalità, con l'invito a prestare attenzione alle problematiche delle coppie: dall'emergenza abitativa al costo della vita. Giudicate insufficienti le risposte del Governo. Necessario, poi, per Libera, attribuire “più diritti ai genitori”: dagli asili al part-time, dagli assegni familiari allo smart working. “Più che ai soldi – recita la nota – ai ragazzi bisogna lasciare il tempo: fondamentale conciliare tempi di vita, di lavoro, tempi personali”. Ribadito infine l'impegno a lavorare su proposte organiche a sostegno di donne e famiglie; coinvolgendo anche sindacato, associazioni datoriali, Uds e così via.