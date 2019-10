"Libera" ritiene che la questione della presa d'atto della nomina dei due giudici d'appello debba essere affrontata

“Libera” interviene sulla giustizia e ritiene che la questione della presa d'atto della nomina dei due giudici d'appello, debba essere affrontata. “Solo chi si fosse sentito penalizzato dalla procedura può chiedere un riesame”, non deve farlo invece la politica poiché – afferma Libera - “sarebbe un’ingerenza in contrasto con le norme sui cui poggiano le regole costituzionali”. Per il nuovo soggetto politico non si deve in alcun modo rischiare di ostacolare cause in corso di definizione “anche se siamo sicuri – si legge sulla nota - che i nostri magistrati siano già perfettamente in grado di affrontare gli attuali carichi di lavoro”. “Libera” ribadisce inoltre, a chi sostiene il contrario, che i lavori della commissione d'inchiesta non possono essere impediti da un cambio di legislatura.

