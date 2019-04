Lonfernini (Pdcs): “San Marino si merita tutto questo?”

Teodoro Lonfernini a tutto campo sul tam tam mediatico che ultimamente ha coinvolto politica, tribunale, Banca Centrale, Ambasciate. “I messaggi che qualcuno anche questa volta ha voluto fare uscire, premendo quel famoso pulsante della macchina del fango, a danno dell'immagine del nostro Paese – scrive - è qualcosa di aberrante e squalificante in maniera indescrivibile”. Lonfernini invita dunque i cittadini a reagire: “Se siete stanchi di tutto questo ribellatevi e fatelo in maniera non superficiale, ribellatevi in maniera concreta perché di ciò che è accaduto anche recentemente c’è solo da vergognarsi. San Marino – si chiede si merita tutto questo?”

Per il consigliere democristiano serve determinazione da parte di tutti “nell’intraprendere un percorso per il Nostro Paese non più superficiale verso il mondo che ci circonda e non più rinunciatario anche nei confronti di chi ci circonda e dunque la Repubblica Italiana che ci deve osservare con quella dignità che un Paese come il nostro merita”. Infine si rivolge a coloro che hanno nuovamente scatenato il caos mediatico e li invita “ad uscire allo scoperto, ad assumere il coraggio dovuto nella lotta alla sopravvivenza dei loro interessi; diversamente li esorto – conclude - a fare come fanno tutti i normali cittadini e cioè si rimbocchino le maniche e risolvano le loro “beghe” senza usare l’ombrello del Paese.