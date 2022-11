Luce e Gas: slitta la decisione, le tariffe per ora restano invariate

Slitta la decisione sull'aumento delle tariffe di luce e gas. L'Autorità per l'Energia avrebbe dovuto deliberare oggi gli adeguamenti che dovevano entrare in vigore da domani ma in maggioranza non è stato raggiunto un accordo. Nervi tesi, in mattinata, in un incontro tra il Segretario di Stato ai rapporti con l'Azienda dei Servizi Lonfernini ed esponenti dei partiti di Governo. La decisione è dunque rinviata. Intanto il Segretario di Stato Lonfernini ha già convocato per giovedì o venerdì prossimo una riunione con i vertici dell'Azienda dei Servizi, Autorità per l'Energia e Segreteria alle Finanze. Fino a quando non si troverà una linea condivisa le tariffe di luce e gas resteranno ai livelli attualmente in vigore.

Nel video l'intervista al segretario ai rapporti con l'Azienda dei Servizi, Teodoro Lonfernini