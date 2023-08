Maria Lea Pedini eletta Presidente Onorario del PSD

Maria Lea Pedini

Figura storica della sinistra sammarinese, prima Reggente donna a San Marino, aderente al PSD dalle origini: “Un onore – dice Maria Lea Pedini - non mi aspettavo questa proposta da parte del Partito dei Socialisti e dei Democratici. Ho deciso di accoglierla e li ringrazio per questo atto di fiducia, in riconoscimento di un percorso che ritengo, non solo mio individuale, ma appunto compiuto nel corso di lunghi decenni, anche di lotte - perché attraverso tempi difficili e molto diversi da quelli attuali - con uomini e donne, che hanno segnato la storia dell'area socialista e comunque della sinistra sammarinese. E' in questo spirito che ho ritenuto di accettare questo incarico. E anche un atto di maggiore vicinanza e adesione a quei valori che ritengo tutt'oggi indispensabili, per continuare il processo di aggregazione fra le forze socialiste del riformismo e progressista del nostro paese”.

L'Assemblea è stata occasione per ribadire gli elementi fondativi e identitari, che da 20 anni accompagnano il PSD. Tra nuovi tesserati e nel ritorno di compagni storici, il ruolo di partito che guarda avanti: “Un atto importante, questa Assemblea Congressuale, che ha segnato appunto un momento di unità fortemente significativo con il Movimento Democratico e che apre alla prospettiva, alla prosecuzione - speriamo nei tempi più brevi possibile - del processo di aggregazione con le restanti forze socialiste e anche di prospettiva sul panorama della sinistra sammarinese”.