Mattarella sul Titano, Amb. Mercuri: “Tante cose risolte e tante da fare insieme”

Arriverà sul Titano accompagnato dalla figlia Laura e dal Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, che presiede alla Farnesina la Commissione mista Italia – San Marino. Giornata cadenzata da una agenda fitta, tra incontri e colloqui politico-istituzionali, visite ai luoghi più significativi per la storia della Repubblica, sul piano anche culturale. Ma il culmine sarà sicuramente a Palazzo Pubblico, con l'udienza ufficiale dei Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina e i reciproci indirizzi di saluto tra Capi di Stato.

La visita arriva in un momento particolarmente fruttuoso per le relazioni fra i due Paesi, come già sottolineato dal Segretario agli Esteri, Luca Beccari, che nella visita identifica la conferma di un percorso che “vede i due Stati uniti, proattivi e solidali a livello bilaterale e nel più ampio contesto multilaterale”. Anche l'Ambasciatore d'Italia a San Marino, Sergio Mercuri, dà rilievo al significato dell'alto momento istituzionale, in una duplice valenza:

“Io sono sicuro che sarà una visita di grande rilievo – dice Mercuri - perché, non solo interviene in un momento in cui tante cose sono state risolte, ma anche un momento in cui tante cose possono essere fatte assieme. Questo mi sembra il principale messaggio per una visita come quella del Presidente della Repubblica. Sono ormai nove anni e mezzo dall'ultima, da quella del Presidente Napolitano; si è fatta molta strada, si è fatta strada nella direzione giusta. Ce n’è ancora sicuramente da fare e sarà di beneficio per San Marino per l'Italia, per le popolazioni di uno e dell'altro lato del confine; anche se devo dire la verità, talvolta, porre un distinguo tra fruitori è molto difficile”.

Nel video, l'intervista all'Ambasciatore d'Italia a San Marino, Sergio Mercuri

La San Marino RTV seguirà in diretta tutte le fasi della visita di Stato, a partire dalle 10.20. Anche in streaming web e diretta Facebook