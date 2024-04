Mercato del lavoro, Lonfernini: “L'occupazione continua a crescere: +3% in un anno”

A colloquio con la delegazione del Fondo Monetario, il Segretario al Lavoro Teodoro Lonfernini espone il trend positivo del mercato del lavoro. Più 3% rispetto all’anno precedente e un tasso di disoccupazione del 2,5%, considerato come fisiologico. “Un andamento positivo frutto – dice - delle politiche del Paese”. Dopo due anni di grande crescita del settore industriale, ora l'occupazione è in salita in altri settori, come il commercio all’ingrosso e i servizi, “testimoniando la salute di un sistema dinamico”.

Affrontati anche i temi relativi alle politiche energetiche: davanti all'emergenza, si è riusciti “a contenere gli aumenti dei costi per le utenze e, insieme, a tutelare il bilancio AASS, creando anche riserve per investimenti, per diversificare le future strategie di approvvigionamento energetico e stabilizzare sempre di più gli oneri per gli utenti”.