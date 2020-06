Morganti propone l'adesione di San Marino all'Unione Europea

"Il Psd accelera sull'Europa e fa bene". Lo dichiara Giuseppe Morganti di Libera che cita il consigliere Psd Gerardo Giovagnoli, il quale ha indicato la strada europea come quella in grado di traghettare San Marino fuori dalla grave crisi economica determinata dalla pandemia. Per Morganti va messo a frutto il percorso intrapreso con la trattativa per l'accordo di associazione all'Ue - che ha consentito di sondare la disponibilità della commissione a tutelare alcune peculiarità dei piccoli stati - e la richiesta di associazione deve trasformarsi in richiesta di adesione a pieno titolo.

