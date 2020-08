Nadia Ottaviani lascia Indipendenza Sammarinese

Con una nota Nadia Ottaviani annuncia di interrompere il proprio impegno all'interno di Indipendenza Sammarinese. "In relazione al mio passato impegno in ambito politico e sociale - scrive - che, dopo un interruzione di anni mi aveva visto negli ultimi mesi dare un contributo ai ragazzi di Indipendenza Sammarinese, devo mio malgrado per nuovi impegni professionali e personali che, mi vedranno nei prossimi periodi sempre più spesso fuori territorio, interrompere il mio impegno in quanto incompatibile con il mio nuovo carico di lavoro."