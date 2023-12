Nel Consiglio del Bilancio la possibilità di arrivare a ridosso della vigilia di Natale

Otto giornate di Consiglio, da mercoledì 13 a venerdì 15, e poi da lunedì 18 a venerdì 22. Lavori che si apriranno, dopo le comunicazioni, con il conferimento di onorificenze dell’Ordine equestre di San Marino in occasione della Visita di Stato del Presidente Mattarella. Piatto forte della sessione sarà la seconda lettura dei Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2024 oltre ai Bilanci Pluriennali 2024/2026.

Dieci i Decreti Delegati, e numerosi commi rimasti inevasi dalle precedenti sedute, a partire da quello su Banca Centrale. Dopo la presa d’atto della relazione consuntiva su attività svolta, andamento del sistema finanziario e Bilancio d’Esercizio del 2022, l'Aula dovrà nominare i sostituti dei dimissionari Giacomo Volpinari e Antonella Mularoni in seno al Consiglio Direttivo.

A seguire le modifiche allo Statuto di BCSM con l'esame in prima lettura dei PDL presentati da Repubblica Futura e Segreteria per le Finanze. Seguono una serie di nomine, compresi i rinnovi dei cda dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, dell’Ente Giochi e di RTV. In agenda il riferimento del Congresso sulle iniziative a tutela degli interessi dello Stato per il recupero dei danni subiti, a cui seguirà il dibattito per l’istituzione di una Commissione Speciale sulle Riforme Istituzionali.

Ben 10 i progetti di legge all'avvio dell'iter consiliare, molti dei quali tornano dopo essere stati rinviati in precedenti sessioni. Tra questi le modifiche al PRG e la legge sulle attività economiche, presentati entrambi a Giugno. Attendono di essere esaminati anche l'inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità, il diritto all’acqua e all’energia, e il PDL di iniziativa popolare per la tutela della fruizione pubblica dell'Ex Tiro a Volo. All'ordine del giorno – sempre in prima lettura – le leggi in materia di reati contro lo Stato e per la semplificazione del contrasto all'utilizzo e allo spaccio di cannabinoidi.

In seconda lettura, invece, la Legge sul consumo e Disposizioni sul noleggio di veicoli. Da affrontare anche il dibattito sull'attuale situazione del sistema scolastico sammarinese, anch'esso inevaso dalla precedente sessione. Proprio per evitare che i commi slittino a nuovo anno, la seduta di venerdì 22 dicembre potrà proseguire oltre mezzanotte e sino alle 8.00 del giorno successivo. Con possibile convocazione per tutta la giornata di sabato 23, compresa la sera.