Nomine: la greca Despina Chatzivassiliou - Tsolvilis è la nuova Segretaria Generale APCE

Sentiamo Marco NIcolini

Con 240 voti a favore, compreso quello del Titano, la greca Despina Chatzivassiliou - Tsolvilis è la nuova Segretaria Generale presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, la prima donna a ricoprire questo incarico in 72 anni di storia. Il norvegese Bjørn Berge è stato invece eletto Vice Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Subentra a Gabriella Battaini-Dragoni. L'Assemblea si è espressa inoltre nella nomina di due giudici alla Corte europea dei diritti dell'uomo per la Grecia e la Svizzera.

Tirata d'orecchi intanto a quelle Nazioni, inclusa l'Italia, che devono agire più velocemente per risolvere i problemi strutturali all'origine di violazioni per cui sono state condannate dalla stessa Corte di Strasburgo. Problemi che attendono una soluzione da più di 5 anni, e in alcuni casi anche 10.

Domani al centro dei lavori, le considerazioni etiche, giuridiche e pratiche a proposito dei vaccini anti Covid-19. Il Direttore Generale dell'OMS Ghebreyesus si rivolgerà direttamente ai parlamentari nel quadro del dibattito, a cui interverrà anche il Capo Delegazione Sammarinese Marco Nicolini.

Nel video l'intervista a Marco Nicolini, Capo Delegazione Sammarinese presso APCE.