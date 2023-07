Non solo bilancio, progetti importanti da concretizzare, richiamo di Motus Liberi

Convocato per martedì pomeriggio l'Ufficio di Presidenza, per fissare la seduta 'lampo' di agosto che. secondo indiscrezioni, vedrebbe in aula un pacchetto di Istanze d'Arengo. Proprio sui lavori consiliari interviene Domani Motus Liberi, che lamenta come la variazione di bilancio, abbia monopolizzato il dibattito in aula a discapito di alcuni progetti importanti, da tempo in attesa di esame, Slitteranno ancora la legge quadro in materia di società benefit e la legge sulle attività economiche. Da qui il richiamo alla responsabilità ed al rispetto delle istituzioni.

Soddisfazione invece per l'abbandono del DES e per l’emanazione di una disciplina in materia dei condomini, di incentivi per l’efficientamento energetico e la riduzione del rischio sismico. Così come l'introduzione di una certificazione ufficiale “Made in San Marino”. DML ritiene estremamente positivo il potenziamento dell'Esattoria nel caso dei crediti da riscuotere da parte dello Stato: verso una maggiore equità fiscale, consentendo ai cittadini di non dover pagare le tasse anche per chi fino ad oggi le ha evase. Mentre, in una nota, rilevano la mancanza di interventi incisivi in materia di supporto alle famiglie a fronte dell’aumento dell’inflazione e dei tassi relativi ai mutui.