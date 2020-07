Nuovi capitali, Rete: "Istituito un Fondo per gli Investimenti segregato"

Come ripagare il debito che San Marino andrà a contrarre? Al quesito risponde Rete, che in una nota ne elenca le voci e spiega che, nell'ottica di favorire l'attrazione di nuovi capitali, Rete e Maggioranza hanno istituito un Fondo per gli Investimenti segregato per attrarre e veicolare investimenti finanziari, anche con la partecipazione di altre nazioni. Gli obiettivi sono il sostegno finanziario a opere pubbliche e a progetti di sviluppo che offrano occupazione qualificata e azioni per il potenziamento bancario e finanziario.