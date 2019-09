Onu: il Segretario agli Esteri Renzi a New York, al centro il futuro sostenibile

Il segretario di Stato agli Esteri, Nicola Renzi, è a New York all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Quella di oggi è stata una giornata ricca di impegni per la delegazione sammarinese. Nel pomeriggio una serie di incontri bilaterali e la partecipazione di Renzi al ricevimento dell'Unione europea alla presenza, tra gli altri, del presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, e dell'alto rappresentante della politica estera, Federica Mogherini. Nelle stesse ore un ricevimento offerto dal presidente Usa, Donald Trump. La delegazione del Titano ha poi preso parte al forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile: un'occasione, per gli Stati, di accelerare per la messa in atto dell'Agenda 2030 dell'Onu. "Confido nell'impegno delle istituzioni e dei cittadini ad agire su temi così centrali e capaci di influenzare concretamente la vita di tutti", ha affermato il segretario Renzi.