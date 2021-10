Opposizioni critiche sulla riduzione da 100 a 50milioni del Fondo per il Rilancio Economico

Fissata per le 15 la ripresa della sessione consiliare d'ottobre. In esame gli ultimi articoli della variazione di Bilancio che ha monopolizzato l'intera seduta di ieri. Renzi di RF critico sulla riduzione, da 100 a 50 milioni, del Fondo Straordinario per il rilancio dell'economia. Aspetto su cui aveva già chiesto chiarimenti Eva Guidi, di Libera, durante il dibattito generale. Il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti ha replicato affermando che i dati su occupazione e imprese dimostrano che le politiche fatte dal governo hanno avuto effetti positivi e se non sono stati spesi i fondi stanziati è attestato di merito ulteriore. Per la votazione definitiva dell'Assestamento di Bilancio mancano solo pochi articoli ed emendamenti dopodiché si passerà al comma per l'ampliamento di Alutitan e Asa, attraverso la concessione del diritto di superficie.