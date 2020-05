Pdcs al Comitato Esecutivo IDC-CDI, per una risposta globale alla lotta post-Covid

il Segretario agli Esteri e presidente della DC Luca Beccari che ha partecipato al Comitato Esecutivo dell'Internazionale Democratica di Centro illustrando la situazione dell'emergenza in Repubblica. Leader mondiali, 37 Paesi, davanti al tema COVID ragionano su una risposta comune e solidale, a livello globale, per affrontare l'emergenza sanitaria e la crisi economica che ne è derivata.

Parla a nome di San Marino Luca Beccari, davanti – tra gli altri - al segretario generale del PPE Antonio Lopez, il primo ministro ungherese Orban, per l'Italia il senatore Pier Ferdinando Casini e Lorenzo Cesa. La situazione sul Titano, fortemente collegata alle aree geografiche limitrofe. Ha spiegato come l'emergenza abbia messo alla prova non solo il sistema sanitario, ma l'intero sistema statale. Esposta la campagna di screening messa in atto dal'ISS che coinvolgerà progressivamente tutta la cittadinanza per monitorare la diffusione del virus e scoprire eventuali pazienti asintomatici.

Sfide comuni, ma ancor più difficili per San Marino che – non facendo parte dell'UE – non ha avuto accesso alle stesse misure di recupero, di fondi e di risorse, affrontando gli alti costi della pandemia sia in termini sanitari sia economici, basandosi solo su risorse interne. Beccari ha poi auspicato cooperazione – declinata come sicurezza internazionale e valutazione a livello regionale – nonché lavoro a contatto per gestire le ripercussioni sul sistema economico globale.