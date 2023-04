Pdl Esport: riprende l'esame dell'articolato in un clima di condivisione bipartisan

Prosegue il dibattito in Consiglio sui Progetto di legge “Codice degli Esport”, presentato dal Segretario di Stato, Teodoro Lonfernini. Il fine è quello di regolamentare, promuovere e tutelare gli Esport in ogni loro forma, riconoscerne e regolamentarne le professioni, le attività economiche e le competizioni del settore nella Repubblica di San Marino, evitando i relativi fenomeni distorsivi. Nei vari interventi, in Aula, è stata confermata una condivisione a livello bipartisan, come espresso dalla Commissione in sede referente, si riparte dunque con l’esame degli 86 articoli del provvedimento.