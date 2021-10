Presentato il convegno sulla biodiversità organizzato dallo IED e da RF

Richiamano gli ideali, gli obiettivi, la partecipazione ed il clima della recente Assemblea congressuale Mara Valentini e Roberto Giorgetti, eletti rispettivamente Coordinatore e Presidente di Repubblica Futura. Ribadiscono l'impegno preso durante il Congresso, davanti a tutte le altre forze politiche: “la necessità di ricostruire la cultura del dialogo- spiega Mara Valentini- lontano da ogni forma di aggressività. “Che non significa essere d'accordo su tutto” spiega Giorgetti, che infatti non fa sconti nell'elencare le criticità del momento, green pass in testa, e nell'indicare quella che definisce “litigiosità e mancanza di iniziativa che si palesano dietro ai grandi numeri della maggioranza”. RF si dice pronta al confronto nel suo ruolo di opposizione: garantire controllo e avanzare proposte, senza corsa alle poltrone.







Saranno istituiti gruppi di lavoro, accanto a quello sulla Sanità, su Ambiente ed Economia. Ed è in questa direzione che va la conferenza organizzata per giovedì dallo IED- affiliata al Partito Democratico europeo, “Future Needs: Biodiversità la risposta naturale ad un cambiamento necessario” Tra gli ospiti Marco Gualtieri imprenditore e fondatore di Seed & Chips e Fritz Hofler, che illustrerà come migliorare la biodiversità nei quadri agricoli esistenti Tra i relatori anche Pietro Manzoni, amministratore delegato di Neo Rurale Hub e Florence Wijsbroek, che affronterà il quadro normativo dell'UE a tutela della biodiversità. Il convegno, dalle 17.30, al San Marino Outlet Experience Ad aprire i lavori Francesco Rutelli, Presidente dello IED.