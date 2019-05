Progetto dirigibili: la Dc attacca Michelotti e lo invita ad occuparsi di questioni "importanti" per il Paese

Continua a far discutere il progetto sulla possibile realizzazione di una stazione per dirigibili. La Dc critica il segretario di Stato al Territorio e Turismo, Augusto Michelotti, in primis sulla monorotaia messa in stand-by chiedendosi il perché Michelotti si sia accorto solo ora delle difficoltà del progetto. In merito ai dirigibili, il partito invita il responsabile al Territorio a "iniziare seriamente a lavorare" ad altri progetti. "Sembra proprio che la serietà, il pragmatismo e la capacità di intervento su tematiche importanti" come trasporti e infrastrutture "non le appartengano", attacca la Dc che esorta a risolvere questioni come la riqualificazione della superstrada Rimini - San Marino e il "caos targhe".