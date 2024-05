Programma Città Sostenibili, il team della Norman Foster Institute dalla Reggenza

Nel video, le interviste a Gareth Simons, Capo Delegazione NFI (Norman Foster Institute) e a Stefano Canti, Segretario al Territorio

Saranno sul Titano per una settimana, ne analizzeranno le caratteristiche architettoniche e urbanistiche, ambientali ma anche storiche e identificheranno proposte per progettare città più sostenibili, come chiave per migliorare la vita dei cittadini e la resilienza delle loro comunità. Li presenta alla Reggenza il Segretario al Territorio, Stefano Canti, nel ricordare i passi fatti nella legislatura e nel rapporto con gli organismi internazionali verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Sullo sfondo, lo stretto rapporto con l'Archistar Norman Foster, culminato nella Dichiarazione di San Marino del 2022.

“Anche da questo programma, che la Norman Foster Foundation ha ideato per le città sostenibili e che vede coinvolta la Repubblica di San Marino, io credo ci dobbiamo aspettare tanto – dice Canti. Grazie a questi studiosi, che questa settimana stanno svolgendo e praticando i loro lavori sul nostro territorio, possono nascere delle grandi idee per una città sostenibile per il prossimo futuro”.

Programma che entra così nella fase operativa: prima edizione, in collaborazione con MIT di Boston e Università di Madrid, ha scelto tre Città Pilota come case study: Atene, Bilbao e San Marino. “Innanzitutto, quello che ci lega a San Marino è la relazione di lunga data con Foster - spiega Gareth Simons, Capo Delegazione NFI (Norman Foster Institute) - e quindi per noi è molto importante. In secondo luogo, c'è sicuramente il fatto che San Marino è una località peculiare; le peculiarità di San Marino la rendono diversa da tutte le altre località che noi stiamo studiando. Abbiamo per ora studiato documenti e mappe, ma siamo qui adesso per vedere veramente in loco quella che è la situazione di San Marino per poi produrre il nostro progetto. Noi siamo particolarmente interessati alla sua sostenibilità anche per le future generazioni: per ora, abbiamo lavorato a stretto contatto con gli esponenti di San Marino per studiare quelle che possono essere delle soluzioni di sostenibilità utili per progettare il futuro delle città”.

Nel celebrare il profilo di Norman Foster e la collaborazione con San Marino, i Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, plaudono alla formazione promossa dal Master per progettare strumenti urbanistici sostenibili, volti a migliorare la qualità della vita. Ricordano l'attenzione di San Marino, in ambito multilaterale, a modelli che promuovano il rispetto delle risorse naturali, la limitazione degli sprechi, per l'equità sociale. Con uno sguardo a quanto lasceremo alle future generazioni, nelle parole dello stesso Foster: “Fate grandi progetti; il vostro motto sia creare ordine; il vostro faro, la bellezza”.

