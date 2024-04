Programma, Libera: “Proposte di coerenza”. Fermo sulle alleanze: “Lista con PS, coalizione con il PSD”

“Non ricette mirabolanti, ma le proposte della coerenza e della continuità”. Libera si concentra su candidati e programma.

Emergenza abitativa, per una soluzione di sistema: in accordo con Banca Centrale – spiega Luca Boschi - permettere alle banche di cedere i tanti immobili in pancia, ormai svalutati, al valore di mercato e spalmare la minus-valenza in 10 anni. E con il coinvolgimento del Fondo Pensioni, metterli a disposizione in edilizia popolare.

Nella consapevolezza che il debito graverà sui giovani, si chiede crescita dei saperi – dell'Università, dei luoghi d'aggregazione – come chiave per portare ricchezza: “Vogliamo una crescita sia accademica, sia artistica dei giovani – dice Beatrice Bonelli di Generazione Libera - e vogliamo che non siano loro a pagare il debito o, perlomeno, abbiano degli stimoli, delle motivazioni o degli strumenti per farlo. Quello che noi promuoviamo sono i diritti dei giovani, lo sviluppo e la crescita di tutti i giovani sammarinesi, sia all'estero, che all'interno del Paese”.

“Per una sanità più umana, meno gestione manageriale e burocrazia” – dice Matteo Ciacci - potenziando la medicina di base. Verso l'Accordo d'Associazione: la chiave della condivisione, con la riattivazione della commissione mista – chiede Giuseppe Maria Morganti - affrontando le criticità aperte. Sulla circolazione delle merci: urgente la riforma dell'IVA; e sulla circolazione dei capitali, serve accelerazione nella ristrutturazione del sistema bancario. Politica estera, poi, con un forte appello a che Israele cessi il fuoco: “Noi proponiamo non solo una politica attiva per ottenere la pace – dice Giuseppe Maria Morganti - ma vorremmo anche dare un segnale, attraverso l'apertura di corridoio umanitari, ad esempio, accogliendo a San Marino i bambini che sono malati, che possono in qualche maniera trovare qua un conforto”.

Non manca un riferimento alle alleanze, con Libera sempre più netta: in lista con il PS, in coalizione con il PSD. “Fermi nell'aggregazione riformista, ma in un percorso graduale – dice Ciacci – non dettato da personalismi”. Mentre per Boschi “è difficile, per coerenza, pensare ad una coalizione con la Dc”, i tempi stringono. Nel Direttivo di lunedì si dovrà trovare la quadra: “Ovviamente la quadra va trovata – aggiunge Morganti - perché altrimenti non riusciamo nemmeno ad avvicinare i candidati... devono sapere quale sarà poi il futuro politico della Repubblica. Noi siamo contenti, perché, da un lato, siamo molto sicuri della nostra presenza sul territorio e siamo talmente disponibili a discutere di politica, che ragioniamo dal presentarci da soli, fino a formare eventuali coalizioni. Questo è il nostro percorso, se altri - e mi rivolgo al PSD in particolare - se vuole cogliere questa opportunità lo farà, se non la vuole cogliere e ovviamente deciderà lui stesso la propria strada”.

Nel video, le interviste a Beatrice Bonelli e a Giuseppe Maria Morganti di Libera