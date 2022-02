Ps a compagni vecchi e nuovi: "Ridiamo al partito un ruolo degno della sua storia"

Il Partito Socialista alle prese con una sorta di verifica al proprio interno. Nell'ultima riunione della Direzione, è stata sollecitata la necessità di riorganizzare e rivitalizzare il partito, sulla base dell'identità tramandata dai fondatori. Il Ps chiama dunque a raccolta compagni, vecchi e nuovi, che si sono allontanati per varie ragioni e coloro che si avvicinano agli ideali socialisti per la prima volta, invitandoli a rompere gli indugi e a lavorare attivamente per ridare al partito un ruolo degno della sua storia. Primo passo – sottolinea la Direzione – sarà rafforzare la presenza e la visibilità della componente socialista nell'attuale maggioranza e nella lista NpR.

