PS-PSD: necessario "aprire nuova stagione politica all'insegna della responsabilità"

PS e PSD ribadiscono come siano impegnati in un'opera che porti ad una “nuova stagione politica all'insegna della responsabilità, del coinvolgimento”, e del dialogo. I due partiti ricordano poi come da tempo avessero denunciato una “situazione fuori controllo” del Paese, e come “l'attuale maggioranza” avesse “perso il timone della nave governativa”. “Una parte importante della maggioranza – si legge in una nota congiunta – ha preso coscienza” di ciò, ed “ha espresso quella che deve essere la strada per mettere in sicurezza” San Marino. Se il percorso sarà quello indicato – scrivono -, “verrà supportato dalle nostre forze politiche”. Secondo PSD e PS, occorre tuttavia “guardare al passato” con “profondità”, per evitare “che certe dinamiche possano ripetersi”. Da qui la decisione di “elaborare una piattaforma politica e programmatica che parta proprio da questi presupposti”.