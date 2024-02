Psd: Bonaccini a San Marino per 'esplorare nuove vie di cooperazione nell'orizzonte europeo'

Su invito del PSD, arriva sul Titano il Governatore della Regione Emilia Romagna e Presidente del Partito Democratico, Stefano Bonaccini. Prima l'incontro nella sede del Partito a Murata per un confronto sui temi principali dell’agenda politica, alle ore 20:30, al Teatro Titano la conferenza pubblica dal titolo: “San Marino ed Emilia Romagna: presente e futuro di una grande alleanza. Esplorando nuove vie di cooperazione nell’orizzonte europeo”, alla quale prenderanno parte in qualità di relatori, oltre a Bonaccini, il Segretario del PSD Gerardo Giovagnoli, il Segretario di Libera Matteo Ciacci e il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti.

Un confronto su possibili sinergie bilaterali e reciproche opportunità tra San Marino e la Regione anche alla luce della prossima firma dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea, su tematiche di comune interesse. Il governatore Bonaccini non ha mai nascosto come San Marino 'sia un interlocutore strategico per l'Emilia-Romagna con cui la Regione intende continuare a cooperare e lavorare insieme'.